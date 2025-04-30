Eşini Bıçakla Yaralayan Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanık Enver D.'nin yargılanmasına devam edildi. Eşinin 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Müşteki Sinem D. ise ağır yaralandığını belirterek en ağır cezadan yargılanmasını istedi. Duruşma 14 Temmuz'a ertelendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Mayıs 2024'te eşini bıçakladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Enver D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.
Müşteki Sinem D. ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Enver D. eşini öldürmeye kastının olmadığını ileri sürerek suçlamaları reddedip beraatini talep etti.
Sinem D. ise 27 yerinden bıçaklandığını ve ağır yaralandığını belirterek, Enver D'nin en ağır cezadan yargılanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.