Eşini Bıçakla Yaralayan Kadın Serbest Bırakıldı
Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, G.A'nın yaralanması ve ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ata Mahallesi'ndeki bir sitede oturan G.A'nın yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yakınları, ekiplere, G.A'nın düşme sonucu yaralandığını söyledi.
Yapılan incelemede G.A'nın vücudundaki yara izlerinin bıçaktan kaynaklandığı belirlendi.
Bunun üzerine eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen A.A gözaltına alındı.
Hafif yaralanan ve ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen G.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Şüpheli A.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel