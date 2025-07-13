Eşini Bıçakla Yaralayan Kadın Serbest Bırakıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olay, G.A'nın yaralanması ve ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ata Mahallesi'ndeki bir sitede oturan G.A'nın yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakınları, ekiplere, G.A'nın düşme sonucu yaralandığını söyledi.

Yapılan incelemede G.A'nın vücudundaki yara izlerinin bıçaktan kaynaklandığı belirlendi.

Bunun üzerine eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen A.A gözaltına alındı.

Hafif yaralanan ve ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülen G.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheli A.A. ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı

Günler sonra ortaya çıktı: Pezeşkiyan resmen ölümden dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor

Güzelliğiyle büyülüyor, koparması cüzdanı yakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.