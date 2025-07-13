Eşini Bıçakla Yaralayan Kadın Gözaltına Alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Ata Mahallesi'ndeki bir sitede oturan G.A'nın yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yakınları, ekiplere, G.A'nın düşme sonucu yaralandığını söyledi.

Yapılan incelemede G.A'nın vücudundaki yara izlerinin bıçaktan kaynaklandığı belirlendi.

Bunun üzerine eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen A.A gözaltına alındı.

Hafif yaralanan adam, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.