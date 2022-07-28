EŞİNİ BIÇAKLA REHİN ALDI; İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.M.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.M.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısı kırılırken, rehine G.K. kurtarıldı. 3,5 saat rehin kalan G.K, tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir Güncel Haberler

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