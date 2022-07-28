Eşini bıçakla rehin aldı; ikna edilmeye çalışılıyor (2) - Haberler

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Eşini bıçakla rehin aldı; ikna edilmeye çalışılıyor (2)

OPERASYONLA KURTARILDIİzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.K.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı.

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OPERASYONLA KURTARILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.K.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısı kırılırken, rehine G.K. kurtarıldı. 3,5 saat rehin kalan G.K, tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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