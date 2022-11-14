EŞİNİ BEKLERKEN, İSTİKLAL'DEKİ SALDIRIDA ÖLEN YUSUF VE KIZI TOPRAĞA VERİLECEK

İSTANBUL Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin ise yaralandığı bombalı terör saldırısında ölen Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin'in (9) cenazeleri, bugün Adana'da toprağa verilecek. Meydan'ın İstanbul'a ailesiyle birlikte erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için gittiği, İstiklal Caddesi'nde gezerken eşinin giyim mağazasına alışveriş yapmak için girdiği, kendisi ve kızının dışarıda beklerken de patlamanın olduğu bildirildi. Adana'daki cenaze evine taziye çadırı kuruldu. Yakınları taziye çadırında cenazeleri bekliyor.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde dün düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, bugün Adana'da toprağa verilecek. Yusuf Meydan'ın 2016'dan beri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde danışma görevlisi olarak çalıştığı bildirildi. Yusuf Meydan'ın erkek kardeşine kız isteyip, nişan yapmak için eşi Mevlide ve kızı Ecrin ile İstanbul'a gittiği, saldırının olduğu günün akşamı ise Adana'ya dönmeyi planladıkları ifade edildi.

Ailenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi'ne gittiği, Mevlide Meydan'ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin'i ise İstanbul'a giderken Adana'da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi.

Baba ve kızının cenazelerinin, bugün Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde, taziye evindeki helalleşmenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na defnedilmeleri bekleniyor. Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katılacak.

TERÖRE LANET PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Bu arada, Yusuf Meydan'nın 2016'da Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından "Teröre lanet olsun" paylaşımı yaptığı görüldü.

Bu arada Adana'daki cenaze evine taziye çadırı kuruldu. Yakınları taziye çadırında cenazeleri bekliyor.