Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, eve alkollü gelmesine kızıp otomobilinin lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Ayçelebi'yi (58) uyuduğu sırada başına çekiçle vurarak öldüren Ahmet Ayçelebi'nin (58), 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 2 Şubat günü Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi'ye kızıp, aracının lastiklerinin havasını indirerek anahtarını aldı. Sabaha karşı uyanan Ahmet Ayçelebi, sigara içmek için dışarı çıktığında otomobilinin lastiklerinin inik olduğunu ve hava kompresörünün bagajında olmadığını görüp sinirlendi. Eline aldığı çekiçle eşinin uyuduğu odaya giren Ahmet Ayçelebi, onun boğazını sıkıp başına defalarca çekiçle vurdu. Daha sonra tekrar dışarı çıkarak sigara içen Ahmet Ayçelebi oğlunu arayarak, "Oğlum annenin canına kıydım. Hemen buraya gel" dedi. Eve gelen oğlu, annesinin cesediyle karşılaşıp, polise haber verdi. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Cumhuriyet savcısı, Ahmet Ayçelebi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ahmet Ayçelebi'nin ifadesine de yer verildi. Eşinin kendisini sürekli dövdüğünü ileri süren Ahmet Ayçelebi, olay günü de kendisinin alkol bağımlısı olduğu için eşiyle tartıştıklarını ve aracının lastiklerinin havasını indirdiğini söyledi. Ayçelebi, "Olay günü bir anlık sinirle öldürdüm" dedi. Savcı, Ahmet Ayçelebi'nin, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak eşini canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasını talep etti. İddianamede, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.