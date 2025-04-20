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Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Eşini Baltayla Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, tartıştığı eşi Zeynep S'yi baltayla öldüren Ahmet S, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde eşini baltayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Altınçağ Mahallesi'ndeki evde dün Zeynep S'nin (57) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eşi Ahmet S'nin (61) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tartıştığı eşi Zeynep S'yi dün baltayla öldürdüğü belirlenen Ahmet S. gözaltına alınmış, kadının cenazesi Dikilitaş Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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