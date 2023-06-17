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Ordu'da aracılık yaptığı bölgede vurulan adamın cesedi bulundu

Ordu'da aracılık yaptığı bölgede vurulan adamın cesedi bulundu

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ORDU'nun Kabataş ilçesinde eşini arayıp, vurulduğunu söyleyen Rasim Topçu'nun (40), aracılık yaptığı bölgede cesedi bulundu.

ORDU'nun Kabataş ilçesinde eşini arayıp, vurulduğunu söyleyen Rasim Topçu'nun (40), aracılık yaptığı bölgede cesedi bulundu.

??Olay, dün akşam ilçeye bağlı Alankent Mahallesi'nde meydana geldi. Rasim Topçu, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile vuruldu. Cep telefonu ile eşini arayan Topçu, vurulduğunu söyledi. Eşinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Ekipler, Topçu'yu yerde sırtüstü, hareketsiz vaziyette buldu. Yapılan kontrolde Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Rasim Topçu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede arı kovanlarının bulunduğu yerde 7,65 mm çapında tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Jandarma Alankent Ordu Güncel Haberler

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