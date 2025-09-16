Haberler

Eşini Aldattığını Düşünen Adam, Otomobil Kapısıyla Kadını Darp Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir kişi, eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kadını otomobil kapısı ile darp ettiği gerekçesiyle hakkında 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemi ile iddianame hazırlandı. Olay, park halindeki aracından inen kadın ile yaşanan bir yanlış anlaşılma sonucu gerçekleşti.

Edirne'de eşine benzettiği kişinin karısını, "eşinin sevgilisi" diye "silah" sayılan otomobil kapısıyla darp eden şüpheli hakkında 4 aydan 1,5 yıla hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, otomobille eşi M.B. ve kızıyla geçen ocak ayında evine dönen H.B'nin (40) park edilen araçtan indiği sırada Y.K. (47) ismindeki kadının otomobil kapısını şiddetli şekilde yüzüne çarptırdığı bilgisi yer aldı.

Şüpheli Y.K'nın olay sırasında M.B'yi görmesi sonrası "Kusura bakmayın sizi eşim, yanınızdaki kadını da eşimin beni aldattığı kadın zannettim" diyerek olay yerinden özür dileyerek uzaklaştığı ifadesi iddianamede yer verildi.

Müşteki Y.K.'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının doktor raporuyla tespit edildiği belirtilen iddianamede şüphelinin darp esnasında kullandığı otomobil kapısının "silah" sayıldığı bilgisi yer aldı.

Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan, TCK'nın ilgili madde hükümlerince 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.