Eşini Aldattığını Düşünen Adam, Otomobil Kapısıyla Kadını Darp Etti

Edirne'de eşine benzettiği kişinin karısını, "eşinin sevgilisi" diye "silah" sayılan otomobil kapısıyla darp eden şüpheli hakkında 4 aydan 1,5 yıla hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, otomobille eşi M.B. ve kızıyla geçen ocak ayında evine dönen H.B'nin (40) park edilen araçtan indiği sırada Y.K. (47) ismindeki kadının otomobil kapısını şiddetli şekilde yüzüne çarptırdığı bilgisi yer aldı.

Şüpheli Y.K'nın olay sırasında M.B'yi görmesi sonrası "Kusura bakmayın sizi eşim, yanınızdaki kadını da eşimin beni aldattığı kadın zannettim" diyerek olay yerinden özür dileyerek uzaklaştığı ifadesi iddianamede yer verildi.

Müşteki Y.K.'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandığının doktor raporuyla tespit edildiği belirtilen iddianamede şüphelinin darp esnasında kullandığı otomobil kapısının "silah" sayıldığı bilgisi yer aldı.

Şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan, TCK'nın ilgili madde hükümlerince 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.