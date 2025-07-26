Eşini 7 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı

Eşini 7 Yerinden Bıçaklayan Koca Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, tartıştığı eşi S.B.'yi 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan F.B. tutuklandı. Kadının yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde S.B., evde tartıştığı kocası F.B. tarafından 7 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadının yoğun bakındaki tedavisi devam ederken, F.B. ise tutuklandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kurtderesi Mahallesi'nde meydana geldi. F.B. ile eşi S.B. arasında evde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.B., eşi S.B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan F.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe stadyum adı için Chobani ile anlaştı

Fenerbahçe'den resmi açıklama! Kürt iş adamı istediğini aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...

Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.