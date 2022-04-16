Eşini 34 yerinden bıçaklayarak öldürdü; 'Birbirimizi seviyorduk' dedi

BURSA (DHA) - BURSA'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) 34 yerinden bıçaklayarak öldürüp evi ateşe veren Suriye uyruklu Muhammed Rehhal'in (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren tutuklu sanık Rehhal, "Hakim Bey, eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Ama benim başka sevgilim de vardı. Onu, kendisi de biliyor ve sorun etmiyordu. Olay günü eşimin cesedini görünce bıçağı alıp yardım için dışarı çıktım. Masumum" dedi.

Olay geçen yıl aralık ayında, Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Muhammed Rehhal ile eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Rehhal eşini, 6 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Rehhal polis tarafından gözaltına alındı.

Duruşma ertelenirken, çelişkili ifadeler veren sanığın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesine karar verildi.