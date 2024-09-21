Eşinden Böbrek Nakli Yerine Başkasına Nakil İddiası

Eşine vermek istediği böbrek başkasına nakledildi, kendisine de yüzde 7 çalışan böbrek nakledildi iddiası

ADANA - Adanalı Feyyaz Sevimli; Medicana International İstanbul Hastanesinde eşinden nakille takılması gereken böbrek yerine 'Çapraz nakile' zorlanarak başka bir böbrek nakledildiğini öne sürerken, takılan böbreğin de bir süre sonra rejeksiyona uğrayıp sadece yüzde 7 çalıştığını, eşinin sağlam böbreğinin ise başka birine nakledildiğini iddia etti. Sevimli eşinin sağlam böbreğinin ise kime nakledildiğini bilmediklerini belirtti. Sağlık Bakanlığı doktorlar hakkında soruşturma izni verdi.

Adana'da yaşayan böbrek hastası 3 çocuk babası Feyyaz Sevimli'nin 2021 yılında böbreği tamamen çalışmaz hale geldi. Kuyumculuk yapan Sevimli, diyalize bağlanırken Ankara'da bir doktorun tavsiyesi üzerine İstanbul'da ki Medicana International İstanbul Hastanesine başvurdu.

Eşinin böbreği uydu

Medicana International İstanbul Hastanesin Prof. Dr. M.T.'nin ve Prof. Dr. M.S.'nin Feyyaz Sevimli ve eşi Sonay'a yaptığı tetkikler sonucu genç kadının böbreği eşine uygun çıktı ve çift ameliyat gününü beklemeye başladı.

Çapraz nakile zorlandılar iddiası

Ancak bu sırada iddiaya göre, hastanedeki doktorlardan O.S., çiftin yanına giderek, 'Sizin çocuğunuz var. Bu nakil olursa Feyyaz beyin spermleri biter, Sonay hanımda bir daha anne olamaz. Karı-kocanın böbrek nakli uygun değil. Bu böbrek atar, iyi çalışmaz. Sizi çapraz nakil yapalım' dedi. Şüpheye düşen Sonay Sevimli, yine de eşinin sağlığı için bu durumu kabul etti.

Ameliyat oldu, yüzde 7 çalışan böbrek nakledildiği iddia edildi

Gerekli onayların verilmesinin ardından Feyyaz Sevimli'ye M.G.'nin böbreği, Sonay Sevimli'nin böbreği ise başka bir böbrek hastası olan M.G.'nin eşi G.G.'ye nakledildi. Ameliyatın ardından taburcu olan Feyyaz Sevimli, aynı yıl Haziran ayında böbrek hastalığı şikayetlerinin devam etmesi üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde Sevimli'nin nakil olan böbreğinin rejeksiyona (böbrek reddi) uğradığı ve yüzde 7 çalıştığı söylendi.

Yeniden nakil oldu

Feyyaz Sevimli, bu sonuçlar üzerine İstanbul'daki Medicana International İstanbul Hastanesine tekrardan başvurduğunu ancak doktorların böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyleyerek konuyu kapattığını öne sürdü. Tekrardan Adana'ya gelen Sevimli, hastane ve doktorlar hakkında şikayetçi olurken Antalya'da ki özel bir hastanede 2022 yılında yeniden böbrek nakli oldu ve sağlığına kavuştu.

Doktorlar hakkında soruşturma izni verildi

Şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz Haziran ayında konuyla ilgili ön incelemeye tamamladı ve raporunda; "Feyyaz Sevimli'nin eşinin böbreği uygun olmasına rağmen doktor O.S. tarafından daha uyumlu denilerek çapraz nakil önerilmiştir. 09.12.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Organ Hizmetleri Yönetmeliği incelendiğinde çapraz naklin hangi şartlarda ve kimlere yapılacağı komisyon kararı gerektirmektedir. Feyyaz Sevimli'ye yapılan nakilde eşininkinden daha uyumlu bir böbrek nakledilmiş olsa da öncelikle nakile uygun eşin böbreği kullanılması gerekirdi. Çapraz nakil komisyon kararına tabi tutulmalıydı" denildi.

Ayrıca raporda 3 doktor hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi.

Aynı raporda ifadesine başvurulan Prof. Dr. M.T.'nin, "Böbrek naklinde rejeksiyon riski hasta ile de bilimsel veriler ışığında paylaşılmış hastanın onayı da alınarak çapraz nakil tercih edilmiştir" dediği, diğer doktorlarında benzer ifadeler verdiği öne sürüldü.

Bu karar üzerine aile avukatları aracılığıyla hastane ve doktor hakkında şikayetçi oldu.

"Böbreğim yüzde 7 çalışıyormuş"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Feyyaz Sevimli, "İlk başta çok sevinmiştik ancak sonra doktor gelip 'Eşinden böbrek alırsan atar' dedi. Bizi çapraz ameliyata ikna ettiler. Prosedürleri tamamladık ve çapraz ameliyatımızı olduk. Buraya geldikten sonra rahatsızlandım. Hastaneye gidip kontrollerimi olduğumda böbreğimin yüzde 7 çalıştığını söylediler" dedi.

"Bize evrakları göstermediler"

Ameliyatlar sırasında işinden olduğunu ve binlerce lira parasını harcadığını belirten Sevimli, "Eşimin sağlam böbreğini alıp, bana ölü takmışlar. İstanbul'a gittik görüşmeye ve bize evrakları göstermediler. Sana takılan böbrek eşinin böbreğinden daha iyi dediler. Biz kabul etmedik evraklara bakmak istedik ama resmen bizden evrakları kaçırdılar. Biz daha da şüphelendik. Şuan soruşturmaya izin verildi. Ben kuyumculuk yapıyordum. Evimi, arabamı ve yazlığımı kaybettim. Biran önce gerekenin yapılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Şuanda tek böbrekliyim"

Sonay Sevimli ise eşine vermek istediği böbreğini başkasına verdiği için üzgün olduğunu anlatarak, "Ben eşime böbreğimi vermek istiyordum. Benim böbreğim şimdi hiç tanımadığım birinde. Böbreğimi sattılar mı ne yaptılar bilmiyorum. Ben eşime gönüllü böbrek vermek için gittim. Çapraz ameliyata zorladılar bizi. Benim böbreğimin kimde olduğunu bilmiyorum. Eşime de çalışmayan böbrek nakledildi. Maddi manevi çok zorluklar atlattık. Hakkımızın aranmasını çok istiyorum ve devletime güveniyorum. Bende böbreğimden oldum. Şuan da tek böbrekliyim" diye konuştu.