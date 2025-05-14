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Eşine Tehdit ve Araba Kundaklama Olayı: İrfan K. Tutuklandı

Eşine Tehdit ve Araba Kundaklama Olayı: İrfan K. Tutuklandı
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Fatih'te İrfan K., evi terk eden eşi N.K.'nın ailesinin evine giderek tehditlerde bulundu ve eşi N.K.'nin ağabeyine ait aracı kundakladı. Olayın ardından tutuklanan İrfan K.'nın tehdit anları cep telefonuyla kaydedildi.

FATİH'te, iddiaya göre İrfan K., evi terk ettiği öne sürülen eşi N.K.'nın ailesinin evine gidip tehdit etti. Eşinin ağabeyine ait otomobili de kundakladı. Yanan otomobil itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri tarafından yakalanan İrfan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İrfan K.'nın eşini tehdit ettiği anlar ve yanan otomobil cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 10 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, İrfan K. ile eşi N.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine çift kavga ettikten sonra N.K. evi terk ederek ailesinin evine döndü. Eşinin ailesinin evinin önüne giden İrfan K., eşine tehditler savurduktan sonra N.K.'nin cezaevinde olan ağabeyine ait park halindeki aracı kundakladı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kundaklanan aracı kısa sürede söndürürken polis ekipleri ise şüpheli İrfan K.'yı yakalamak için harekete geçti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yerini tespit ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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