Eşine Bıçaklı Saldırı: Anlar Güvenlik Kamerasında

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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Eren K., ayrı yaşadığı eşi M.K.'ya bıçakla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. M.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Eren K. tutuklandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin, 12 yerinden bıçakla yaraladığı eşine yönelik saldırı anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çanakkale'de yaşayan Eren K., bir süredir ayrı yaşadığı eşi M.K'ya Umurbey beldesinde 12 Haziran'da otobüsten indikten sonra bıçakla saldırdı.

Bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan M.K., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Eren K.. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eren K'nin, bıçakla ağır yaraladığı eşinin hastaneye kaldırıldığı ambulansın da önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi.

Zanlının, eşini bıçakla ağır yaraladığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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