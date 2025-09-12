Eşine 12 Yıldır Özveriyle Bakan Kadın: 'Evlenirken Verilen Söz Unutulmamalı'

Giresun'da Seher Garipoğlu, 12 yıl önce felç geçirerek yatağa bağımlı hale gelen, 49 yıllık eşi Kıbrıs gazisi Mehmet Garipoğlu'na bebek gibi bakıyor.

Beyin kanaması nedeniyle felç geçiren Mehmet Garipoğlu, 12 yıldır yatağa bağımlı olarak hayat mücadelesini sürdürüyor.

İki çocuk babası 70 yaşındaki Garipoğlu ile merkeze bağlı Güre Mahallesi'ndeki evlerinde 49 yıllık hayat arkadaşı Seher Garipoğlu özveriyle ilgileniyor.

Seher Garipoğlu, AA muhabirine, eşinin felç geçirdikten sonra konuşma ve yürüme yetisini kaybettiğini söyledi.

Yatağa bağımlı hale gelip, ellerini kullanamayan eşine yemeğini yedirdiğini ve onun öz bakımını yaptığını anlatan Garipoğlu, "49 yıldır beraberiz, birbirimizi kimseye muhtaç etmedik. Her türlü zorluğa göğüs geriyoruz." dedi.

Garipoğlu, eşini çok sevdiğini dile getirerek "İyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta beraber olacağımıza söz vermiştik. Bu sözü asla unutmadım. Her zaman yanındayım, kimseye muhtaç etmedim." ifadelerini kullandı.

"Evlenirken verilen söz çok değerli, asla unutulmamalı"

Eşinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Garipoğlu, kendisini asla yalnız bırakmayacağının altını çizdi.

Evlilikleri süresince karşılaştıkları çeşitli zorluklara birlikte göğüs gerdiklerini vurgulayan 70 yaşındaki Seher Garipoğlu, şöyle devam etti:

"Evlenirken verilen söz çok değerli, asla unutulmamalı. Şimdiki evliliklerde insanlar hasta olsa ya da para bitse birbirlerini bırakıp gidiyorlar, zorluklara dayanamıyorlar. Hastaya bakmak elbet zor, 12 yıldır hasta bakıyorum. Bu durum başımıza Allah'tan geldi. Allah'tan gelene razıyız, sabrettik, ediyoruz da."

Genç çiftlere birbirlerine karşı sevgi ile saygılarını kaybetmemeleri tavsiyesinde bulunan Garipoğlu, yaşam yolculuğunda karşılaşılacak her türlü zorluğun birlikte hareket edilerek aşılabileceğini anlattı.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vasıtasıyla çeşitli destekler aldıklarını belirten Garipoğlu, her zaman yanlarında olan kurum yetkililerine teşekkür etti.