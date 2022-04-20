'Eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması' en önemli boşanma nedeni

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye Aile Yapısı Araştırması'nın 2021 sonuçlarına göre, en önemli boşanma nedeni, yüzde 32,2 ile eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması oldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ile iş birliğinde Türkiye'de ailelerin güncel durumunu incelemek, hane halkı özellikleri, evlilik, doğurganlık eğilimleri, nesiller arası dayanışma, çocuk algısı, aile içi ilişkiler, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aile fertlerinin beraber vakit geçirme rutinleri, aile içi karar alma mekanizmaları ve iş bölümü gibi aile hayatına ilişkin bilgiler edinmeyi amaçlayan ve Resmi İstatistik Programı kapsamında 5 yılda bir gerçekleştirilen Türkiye Aile Yapısı Araştırması, hedef kitle ve içerik açısından Türkiye'de aile yapısına ilişkin gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal araştırma olarak kabul ediliyor.

2021 araştırmasına katılan kişilerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarındaki tercihleri incelendiğinde kişilerin yüzde 30,7'si evde bakım hizmeti almak isteyeceğini ifade ederken; 2016 yılında bu hizmeti almak isteyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 29,4'tü. 2016 ve 2021 sonuçları karşılaştırıldığında evde bakım hizmeti alma tercihinde artış olduğu belirlendi. Öte yandan, 2021 yılı çalışmasına katılanlardan kadının çalışma hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 82,6 oldu. Ön raporu tamamlanan Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının detaylı sonuç raporu bu yıl içerisinde hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacak.