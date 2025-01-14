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Esin'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti

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Kırıkkale'de yaşayan 10 yaşındaki fiziksel engelli Esin, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen sürpriz bir doğum günü etkinliğiyle polis olma hayalini yaşadı. Etkinlikte polis üniformasını giyen Esin, duygusal anlar yaşarken, çevredeki vatandaşlar da bu anlamlı ana tanıklık etti.

Polislik hayaliyle büyüyen Esin, o günü yaşadı: Sevinç gözyaşlarını tutamadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan 10 yaşındaki fiziksel engelli Esin'in polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen sürpriz bir doğum günü ile gerçeğe dönüştü. Esin, mutluluğunu sevinç gözyaşlarıyla ifade etti.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, doğuştan fiziksel engelli Esin'in en büyük hayalini gerçekleştirdi. Polis olma hayali kuran Esin, özel bir sürprizle unutulmaz bir gün yaşadı. Fizik Tedavi Merkezi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte Esin, polis üniformasını giydi, doğum günü pastasını kesti. Etkinlikte yer alan polis maskotu ise Esin'e ve etkinlikte bulunanlara eğlenceli anlar yaşattı. Ayrıca, Esin polis aracıyla hastane çevresinde tur atarak hayalini birebir deneyimleme fırsatı buldu. Çevredeki vatandaşlar da bu anlamlı etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Polis ekiplerinin düzenlediği etkinlik, yalnızca Esin'i değil, ailesini ve etkinliğe tanıklık edenleri de derinden duygulandırdı.

10 yaşına giren Esin Elaldı, kendisi için düzenlenen bu özel etkinlikte mutluluğunu "Çok teşekkür ediyorum, sizleri çok seviyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Esin'in ablası Esma Elaldı (16), kardeşinin bu anlamlı gününde çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Esin'in en büyük hayali polis olmaktı. Polis ekiplerimiz bu hayalini gerçekleştirdi. Ayrıca doğum günü kutlaması tamamen sürprizdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Esin'in Polis Olma Hayali Gerçekleşti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Güncel
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