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ESİMDER, Mind Matters Projesi'ni tamamladı

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Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneği (ESİMDER), Slovenya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Malta'dan paydaş kuruluşlarla yürüttüğü 'Mind Matters Projesi'ni tamamladı. Proje kapsamında gençlere stres, kaygı ve diğer psikolojik sorunlarla başa çıkma stratejileri kazandırıldı.

Eskişehir İmam Hatip Mezunları Derneğinin (ESİMDER), Slovenya, İspanya, Kuzey Makedonya ve Malta'dan paydaş kuruluşlarla yürüttüğü "Mind Matters Projesi" tamamlandı.

ESİMDER'in, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak katıldığı proje kapsamında Malta'da Gozo Belediyesi tarafından misafir edilen gruplar, seminer, atölye ve grup çalışmasında yer aldı.

Kovid-19 salgını sonrası ruh sağlığı farkındalığını artırmaya odaklanarak gençlere stres, kaygı ve diğer psikolojik sorunlarla başa çıkma stratejileri kazandırmayı amaçlayan projeye Eskişehir'den 5 öğrenci katıldı. 12 gün süren çalışma ziyaretinde öğrenciler, eğitimlerin yanı sıra Malta'nın çeşitli noktalarına düzenlenen gezilere katıldı.

ESİMDER Başkanı Mustafa Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençler için kültür, sanat, bilim, teknoloji ve spor alanlarında faaliyetler düzenleyerek manevi ve akademik donanımlarını geliştirdiklerini bildirdi.

Mind Matters Projesi'ni tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirten Özkan, "Projemiz, gençlerin ruh sağlığını korumak ve geliştirmek için önemli bir adım olmuştur. ESİMDER olarak, bu tür projelere katkıda bulunmaya ve gençlere destek olmaya devam edeceğiz. En önemli kazanımlardan biri olarak gençlerin kariyer hedeflerinde ve kişisel gelişimlerine ufuk açıcı bir proje olmuştur. Gelecekte benzer projelerin geliştirilmesi için de ilham kaynağı olmuştur." dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğrencisi Aylin Özdemir de projenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu vurguladı.

Özdemir, "Oradaki edindiğim arkadaşlarımla psikolojik durumumuz hakkında konuşmak bana çok iyi geldi. Birçok ülkeden öğrencilerin bulunduğu bir projede farklı kültürleri deneyimler önemli bir şanstı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Makedonya Eskişehir Slovenya İspanya Stres Malta Kültür Eğitim Güncel Haberler

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