"eSIM"ler, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazzelilerin sesini duyurmaya yardımcı oluyor

İsrail'in 25 gündür yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyaya seslerini " Esım'ler" aracılığıyla duyuruyor.

Gazeteci Hind Khoudary, İsrail saldırılarının iletişim hizmetlerini durma noktasına getirmesiyle dış dünyayla iletişimini kaybetme noktasına gelen 2 milyondan fazla Gazzelinin yaşadıklarını ve "eSIM"lerin Gazzeliler için oynadığı rolü, AA muhabirine değerlendirdi.

Khoudary, Gazze'deki gelişmeleri "eSIM" yoluyla aktarmayı başarabildiğini belirterek, Gazze'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesinde cuma akşamı düzenlenen basın toplantısına katılırken cep telefonunun çekmediğini fark ettiğini söyledi.

İlk başta bağlantı sorununun hastaneden kaynaklandığını düşündüğünü anlatan Khoudary, çok geçmeden Gazze Şeridi'nde yoğun saldırılar nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin olmadığını aktardı.

Son yaşanan çatışmalardan sonra AA için de Gazze'deki gelişmeleri aktaran Khoudary, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan milyonlarca Filistinli gibi ailesiyle irtibatını yitirdiğini kaydetti. Khoudary, "Çok korkmuştum çünkü ailem hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Tek duyabildiğim aralıksız patlamalardı ve söz konusu patlamaların nerede olduğunu bile bilmiyorduk." dedi.

Sosyal medyayı aktif kullandığına işaret eden Khoudary, yoğun saldırıların muhatabı milyonlarca Gazzelinin neler yaşadığını arkadaşından "eSIM" temin edene kadar anlatma imkanından yoksun kaldığını belirtti.

Khoudary, arkadaşı, Mısırlı yazar ve aktivist Mirna El Helbawi'den aldığı "eSIM" ile tekrar dünyaya Gazzelilerin neler yaşadıklarını aktarabilme imkanı sunduğunu vurguladı.

İnternet hizmetinin sürekli gidip geldiğini, bu nedenle "eSIM"e güvendiğini söyleyen Khoudary, "eSIM'lerin Filistinlileri dünyaya bağlamada çok önemli olduğu kanıtlandı." dedi.

Mısırlı aktivist kardeşler, 1000'den fazla "eSIM"i Gazze'ye gönderdi

Mısırlı aktivist kardeşler Mirna ve Yara El Helbawi, Gazze'deki Filistinlilerin iletişimini yeniden tesis etmeye yardımcı olmanın yollarını arayan binlerce insan arasındaydı.

Pek çok aktivist gibi El Helbawi kardeşler, Elon Musk'tan sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'de bağlantı hizmeti sağlaması için kampanya yürütüyordu.

Çağrıları ilk etapta dikkate alınmayınca El Helbawi kardeşler, başka seçenekler aramaya başladı.

Avrupa'dan aldıkları iki "eSIM"i Gazze'deki iki tanıdığına gönderen aktivist kardeşlerden Yara El Helbawi, AA muhabirine, "eSIM"lerin çalıştığından emin olduktan sonra daha fazla kişinin bu kartlar aracılığıyla bağlantı kurmak isteyip istemediğini öğrenmek için çabaladıklarını anlattı.

Kız kardeşler sadece 48 saatte 2 binden fazla "eSIM"in Gazzelilere gönderilmek üzere bağışlandığını ve şu ana kadar Gazzelilere 1000'den fazla "eSIM" göndermeyi başardıklarını belirtti.

"eSIM"ler Riyad'dan Gazze Şeridi'ne gönderildi

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşayan Ürdünlü pazarlama müdürü Bashar Shaheen da Filistinlilere "eSIM" temin etmek için benzer bir kampanya yürütüyor.

Shaheen, Gazze Şeridi'ne gönderdiği "eSIM"lere pek çok gazetecinin eriştiğini söyledi.

Ürdünlü iş insanı, önemli bir sorunun "eSIM"lerin çoğunun yalnızca iPhone X, iPhone11 veya yeni Android telefonlar gibi özel veya daha yeni cihazlarda çalışması olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.