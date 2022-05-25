eSIM destekli Apple Watch Türkiye fiyatı belli oldu! - Haberler

Amerika ve Avrupa'nın çoğu ülkesinde hücresel (Cellular) bağlantı bulunan Apple Watch modellerini bir süredir satan Apple, sonunda Türkiye için eSIM bulunan Apple Watch modellerini duyurdu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Apple Watch Series 7 ve Apple Watch SE modellerinin hücresel bağlantı destekleyen sürümleri yakında Türkiye'de olacak. eSIM destekleyen Apple Watch modellerinde kullanılabilecek operatör de belli oldu.

eSIM destekli Apple Watch duyuruldu!

Telefonunuz yanınızda olmadan sadece Apple Watch ile arama yapabilmenize ve internete bağlanabilmenize olanak tanıyan ve uzun bir süresi ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanılabilen Apple Watch GPS + Hücresel özelliği sonunda Türkiye'ye geldi.

Apple, sessiz sedasız bir şekilde internet sitesini güncelledi ve yeni ürünlerinin fiyatlarını da duyurdu. Açıklanan yeni fiyatlara göre Apple Watch Series 7 Alüminyum 41 mm modelinin GPS + Hücresel modelinin fiyatı 13 bin 899 TL olarak açıklandı. Bir diğer hücresel bağlantı destekleyen model Apple Watch SE Alüminyum 40 mm modeli ise GPS + Hücresel destekli sürümüyle 9 bin 299 TL fiyatla satışa sunulacak.

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Apple Watch Series 7 ve SE GPS + Cellular Türkiye fiyatları

Apple Watch Series 7 41 mm = 13 bin 399 TL

Apple Watch Series 7 45 mm = 13 bin 899 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Spor Kordon 41 mm = 16 bin 799 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Spor Kordon 45 mm = 17 bin 599 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Milano Loop 41 mm = 17 bin 599 TL

Apple Watch Series 7 Paslanmaz Çelik Kasa ve Milano Loop 45 mm = 18 bin 399 TL

Apple Watch SE 40 mm (Nike sürümü dahil) = 9 bin 299 TL

Apple Watch SE 44 mm (Nike sürümü dahil) = 9 bin 799 TL

Tabi ki merak edilen fiyatların yanı sıra hangi operatör ile kullanılacağı da önemli bir unsur. Bu konuda da gerekli bölümü sitesine ekleyen Apple'ın açıklamasına göre, GPS ve hücresel kullanabilecek Apple Watch satın almak isteyenler şu an için sadece Turkcell operatörü ile bu özelliği kullanabilecek. Peki hali hazırda satılan modeller ile GPS + Hücresel sürümün arasındaki fark nedir?

GPS ile GPS + Cellular modelleri arasında ne fark var?

Sadece GPS bulunan Apple Watch ile Bluetooth ve Wi-Fi aracılığıyla iPhone'unuza bağlı olduğunuzda mesaj alıp gönderebilir, gelen aramaları yanıtlayabilir ve bildirimler alabilirsiniz. Antrenman sırasında mesafe, tempo ve rota verilerini toplayan yerleşik GPS, iPhone'unuzdan bağımsız olarak çalışır.

GPS + Hücresel bulunan Apple Watch ile tüm aynı özelliklerin yanı sıra yerleşik hücresel bağlantı teknolojisine de sahip oluyorsunuz. iPhone'unuz yanınızda değilken bile mesajlaşmanıza, gelen aramaları yanıtlamanıza, bildirimler almanıza, Apple Music ve Apple Podcasts içeriklerini dinleme olanağına sahip olacaksınız.

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