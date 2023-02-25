Eşi ve oğluyla enkazdan kurtarılan emekli öğretmen: Bina yerle bir oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adıyaman'da, apartman enkazında eşi ve 12 yaşındaki oğlu ile kalan, 4 saat sonra çevredekilerce kurtarılan emekli öğretmen Ebubekir Aküzüm (73), yaşadıklarını anlattı. Binanın kağıt gibi yerle bir olduğunu belirten Aküzüm, "Şiddetli sarsıntının ardından ben, çocuğumun kolunu tutmuşum. Çocuğu korumaya çalıştım. Yukarıdaki katlar üzerimize yıkılınca olduğumuz yerde yüzükoyun kapanıp, kaldık" dedi.

Adıyaman'da yaşayan emekli öğretmen Ebubekir Aküzüm, Kahramanmaraş merkezli depreme, oturdukları apartmanın 2'nci katındaki evlerinde, Eşi Nevziye (51) ve oğlu Deniz Mahir (12) Aküzüm ile yakalandı. Aküzüm, eşi ve çocuğuyla 4 saat sonra çevredekiler tarafından enkaz altından çıkarılarak hastanede tedaviye alındı. Aküzüm'ün serçe parmağında kırık, el ve kolunda ise zedelenmeler olduğu belirlendi. Ailesiyle beraber Adıyaman'dan Batman'a gelerek tedavisine devam eden Aküzüm, taburcu olduktan sonra eşinin akrabasının evine geçti. Enkaz altında sağ kol ve omzunda oluşan ödemlerden dolayı 3 kez ameliyat geçiren, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ilkokul müfettişi olarak görevli Nevziye Aküzüm'ün ise hastanede tedavisi sürüyor.