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Eşi ve dayısını öldüren şüpheli tutuklandı

Eşi ve dayısını öldüren şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te eşini ve daha sonra Kahramanmaraş'ta dayısını öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Gaziantep'te eşini ve daha sonra Kahramanmaraş'ta dayısını öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Ş.S'nin (34), 25 Nisan'da tartıştığı eşi S.S'yi (28) bıçakla öldürdüğü, daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giderek dayısı G.Y'yi (33) silahla öldürdüğü iddia edildi.

Zanlı, polis ekiplerince Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kahramanmaraş Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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