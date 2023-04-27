Eşi ve dayısını öldüren şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te eşini ve daha sonra Kahramanmaraş'ta dayısını öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Gaziantep'te eşini ve daha sonra Kahramanmaraş'ta dayısını öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Ş.S'nin (34), 25 Nisan'da tartıştığı eşi S.S'yi (28) bıçakla öldürdüğü, daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giderek dayısı G.Y'yi (33) silahla öldürdüğü iddia edildi.
Zanlı, polis ekiplerince Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel