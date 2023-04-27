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Eşi ve dayısını öldüren şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Eşi ve dayısını öldüren şüpheli Gaziantep'te yakalandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te eşini ve daha sonra Kahramanmaraş'ta dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te eşini ve daha sonra Kahramanmaraş'ta dayısını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Ş.S. (34), 25 Nisan'da tartıştığı eşi S.S'yi (28) bıçakla öldürdü. Daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden zanlı, burada da dayısı G.Y'yi (33) silahla ateş ederek öldürdü.

Zanlı, polis ekiplerince Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kahramanmaraş Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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