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Eşi, Vasfiye'yi çocuğunun gözü önünde 20 bıçak darbesiyle öldürdü (3)

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'BENİM SONUM DA O KADIN GİBİ' Bartın'da ayrı yaşadığı eşi Aslan Çelikok tarafından bıçaklanarak öldürülen Vasfiye Çelikok'un, Eylül ayında Bartın'da Arzu Ar'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yerel bir internet haber sitesinin sosyal medya paylaşımına yorum yaptığı ortaya çıktı.

'BENİM SONUM DA O KADIN GİBİ'

Bartın'da ayrı yaşadığı eşi Aslan Çelikok tarafından bıçaklanarak öldürülen Vasfiye Çelikok'un, Eylül ayında Bartın'da Arzu Ar'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili yerel bir internet haber sitesinin sosyal medya paylaşımına yorum yaptığı ortaya çıktı. Vasfiye Çelikok'un haberin altına, "Benim sonumda o kadın gibi" yazdığı, nedenini soranlara ise "Daha ne yapayım uzaklaştırma var, darp raporu var, şikayet var ama serbest" yazdığı görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bartın Eylül Güncel Haberler

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