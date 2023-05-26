Eşi tehdit ettikten 2 gün sonra öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Bartın'da eşi Arzu Ar'ı tehdit eden ve tahliye olduktan 2 gün sonra öldüren Metin Ar, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BARTIN'da eşi Arzu Ar'ı (33) tehdit ettiği için cezaevine giren, tahliye olduktan 2 gün sonra da öldüren Metin Ar (49), indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl eylül ayında Hendekyanı Caddesi'nde meydana geldi. Eşini tehdit ettiği için ceza alıp, 8 ay cezaevinde kalan Metin Ar, adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Tahliye olduktan 2 gün sonra Metin Ar, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ı kızının gözü önünde 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Gözaltına alınıp, tutuklanan Metin Ar hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Ar, Arzu Ar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Metin Ar'ı 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı; cezada da herhangi bir indirim uygulanmadı. (DHA)