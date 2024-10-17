Üye Girişi
Haberler

Eşi tarafından vurulan Semira Ateş, son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından vurulan Semira Ateş, son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşi tarafından öldürülen Semira Ateş'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Tuncay Ateş, olaydan sonra gözaltına alındı ve tutuklandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde eşi Tuncay Ateş (45) tarafından öldürülen Semira Ateş'in (39) cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 13 Ekim'de gece saatlerinde Çayırova Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Çıkan tartışma sonucu Tuncay Ateş, eşi Semira Ateş'i yatak odasında ensesinden tabancayla vurdu. Eşini vurduktan yaklaşık 1 saat sonra sağlık ekiplerine haber veren Tuncay Ateş, yaralı eşini hastaneye götüren ambulansı kendi aracıyla takip etti. Ateş, hastane önünde aracı durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Semira Ateş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze'deki özel bir hastaneye sevk edildi.

'HATIRLAMIYORUM'

Tuncay Ateş, polise verdiği ifadesinde, eşiyle tartışma anını ve olayı hatırlamadığını söyledi. 'Kavga' ve 'Gürültüye neden olma' suçlarından kaydı olduğu belirtilen Tuncay Ateş'in olay günü yapılan muayenesinde 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tuncay Ateş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavisi süren Semira Ateş, dün öğleden sonra doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Semira Ateş'in yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazesi, bugün ailesinin Darıca ilçesindeki evine getirildi. Semira Ateş'in cenazesi, öğle vakti Darıca Hicret Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Balçık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Çayırova 3-sayfa Kocaeli Güncel Hukuk

Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı

 İsrail, Cibaliye'de sivillerin sığındığı okulu vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

İsrail yine sivil katliamı yaptı
Yeni Malatyaspor, 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ligden çekilme kararı aldı

Depremin vurduğu şehrin takımı ligden çekiliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak? Siyah Kalp bu akşam var mı? 17 Ekim Siyah Kalp 6. bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! İnci Taneleri bu akşam var mı? 17 Ekim İnci Taneleri dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Masterchef 17 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? 12 nerenin plakası? 12 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Rüyada diş dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada kendi dişinin dökülmesi ne demek? 11 nerenin plakası? 11 plaka kodu nereye ait, hangi ilin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.