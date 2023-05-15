Eşi tarafından vurulan kadın son nefesinde çocuklarını yakınlarına emanet etti

ADANA'da Uğur Cöddü, tartıştığı eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a tabancayla ateş açtı.

ADANA'da Uğur Cöddü, tartıştığı eşi Burcu Cöddü, kayınbiraderleri Süleyman ve Harun Şimşek ile kendi halası Müzeyyen Çırak'a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan ve ambulansa bindirilirken bir yakınana, "Çocuklarım sana emanet" diyen Burcu Cöddü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, cinayet zanlısı koca ise olay yerindeki vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Uğur Cöddü iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu ve babasının evinde kalan eşi Burcu Cöddü'nün yanına gitti. Cöddü çifti evin önünde konuşurken, aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Burcu iki çocuk annesi Cöddü'nün yakınları da dışarıya çıkarak müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan gerginlik sırasında belindeki ruhsatsız tabancayı çıkaran Uğur Cöddü, eşi ve akrabalarına peş peşe kurşun yağdırdı.

Öte yandan olay sonrası kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar tarafından darbedilerek elindeki tabancası alınan cinayet şüphelisi Uğur Cöddü, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Cöddü, Cinayet Büro Amirliği'nce gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.