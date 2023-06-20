Eşi tarafından vahşice katledilen 3 çocuk annesi son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ - Antalya'nın Kepez ilçesinde tartıştığı eşi tarafından sopayla darp edilerek öldürülen 3 çocuk annesi Sinem Albeni Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 17 Haziran günü Özgürlük Mahallesi 2658. Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 3 çocuk annesi Sinem Albeni ile kocası Ufuk Albeni arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk Albeni, eşi Sinem Albeni'yi sopayla darp etmeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Sinem Albeni hastane yolunda hayatını kaybetti.

Sinem Albeni'nin vücudunda ve yüzünde morluk ile şişlikler olduğunu gören polis, eşi Ufuk Albeni'yi gözaltına aldı. Ufuk Albeni'nin polise verdiği ilk ifadesinde eşinin madde bağımlısı olduğunu ileri sürerek, kullanmaması yönünde tartıştıklarını söylediği belirtildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Albeni tutuklandı.

Son yolculuğuna uğurladı

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Sinem Albeninin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Kocaeli'nin Derince ilçesine getirildi. Cenaze namazı Çenedağ Mahallesinde bulunan Cımbızlar Camii'nde ikindi namazının ardından kılındı. Cenaze namazını ardından 5, 13 ve 3 yaşlarında 3 çocuğun annesi olan Sinem Albeni, 17 Ağustos Şehitleri Mezarlığı'nda defnedildi.