Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

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Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

AA - Ömer Faruk Şimşek - Güncel
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Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ERENLER, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hacıoğlu Mahallesi'nde 18 Şubat'ta tartıştığı eşi tarafından vurulan iki çocuk annesi Buket P. (26), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verdiği 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastane morgundan alınarak Gıyasettin Benli Camisi'ne getirilen kadının cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Erenler ilçesinde 18 Şubat'ta tartıştığı eşi Buket P'yi tüfekle yaralayan A.P, kayınvalidesini de silahın dipçiğiyle darbetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan A.P. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Eşi tarafından tüfekle vurulan kadın 25 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel

Araştırma, Erenler, Sakarya, Güncel, Haberler

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