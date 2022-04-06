Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Söke'de Çalışlı mahalle mezarlığında Esma Sedan'ın mezarı Mezarlıkta dua edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Esma Sedan, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.

AYDIN (AA) - Söke'de Çalışlı mahalle mezarlığında Esma Sedan'ın mezarı

Mezarlıkta dua edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Esma Sedan, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.

Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı

AA / Musa Ölmez - Güncel

Aydın, dua, Güncel, Haberler

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