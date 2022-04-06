Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın son yolculuğuna uğurlandı
AA - Musa Ölmez - Güncel
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Söke'de Çalışlı mahalle mezarlığında Esma Sedan'ın mezarı Mezarlıkta dua edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Esma Sedan, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.
AYDIN (AA) - Söke'de Çalışlı mahalle mezarlığında Esma Sedan'ın mezarı
Mezarlıkta dua edilmesi AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde, eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Esma Sedan, Söke'de son yolculuğuna uğurlandı.