Eşi Semiha'yı kayalıklardan itip ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet

YALOVA'da, kayalıklardan düşüp ölen eşi Semiha Sözer'i (33) itip intihar izlenimi verdiği suçlamasıyla olaydan 15 ay sonra gözaltına alınıp tutuklanan Erdal Sözer'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Son sözleri sorulan sanık Sözer, beraatını talep ederek, "Zan altında kalıyorum. Raporda itme denilmiş. Ben nasıl iteceğim? Nereden alacağım o gücü de eşimi iteceğim? Yüzde yüz benim yaptığımı kanıtlamıyor. Talihsiz bir kaza" dedi.

Olay, 24 Ocak 2023'te saat 19.00 sıralarında, Yalova'nın Altınova ilçesi Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekilirken, 20 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Semiha Sözer'in cansız bedeni, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

EŞİ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler vermesi üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, bölgede inceleme yaparken, Cumhuriyet savcılığından alınan izinle şüpheli, teknik ve fiziki takibe aldı. Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi. Kısa süre sonra ise cezası kaldırıldı. Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Hem jandarmanın özel ekibi hem de akademisyenlerden oluşan heyetin çalışması sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit ederken, Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Erdal Sözer, 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alındı.

Erdal Sözer'in evindeki bilgisayarda yapılan incelemede ise 'Bir kişi nasıl itilir?' şeklinde arama yapıldığı saptandı. Ayrıca Siirt'te, kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi de defalarca okuduğu tespit edildi. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesiyle hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Altınova Jandarma Komutanlığı'na getirilen ve ifade vermeyi reddeden Erdal Sözer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Karar duruşmasında mahkeme heyeti anne Selma Dursun'a son sözlerini sordu. Gözyaşlarını tutamayan Dursun, "Bu kadar hasta olduğunu iddia ediyor karşı taraf. Madem kızımın tansiyonu, yükseklik korkusu, kalp hastalığı vardı da neden benim kızımı o uçuruma götürdü?" dedi.

Hakim karşısına çıkan Erdal Sözer ise, "Çoğu şeyler tekrarlandı. İlaç deniliyor. Eşimin annesi de biliyor ilaç kullanıyordu. Fazlasıyla ağrı kesici alıyordu. Takviye vitamin ilaçları alıyordu. Bugüne kadar benim hiçbir yalanım ortaya çıkmadı. Ben olay günü yer gösteremedim. Bütün raporlarda art niyetli davranılıyor bence. Zan altında kalıyorum. Raporda itme denilmiş. Ben nasıl iteceğim? O gücü nereden bulacağım? Nereden alacağım o gücü de eşimi iteceğim? Yüzde yüz benim yaptığımı kanıtlamıyor. Talihsiz bir kaza. Ben eşime dokunmaya kıyamadım. Ben eşimle konuşarak severek evlendim. Hadi diyelim aramız iyi değildi. Öyle bir durum olsaydı boşanma durumu, eşimin ailesiyle oturup konuşurdum. Avukat tutardım. Ben hep toparlamaya çalıştım. Durumumuz benim gözümde o kadar da kötü değildi. Eşimin bir anı bir anını tutmuyordu. Ben eşimin o halini seviyordum. Olay günü akşamında ben şok ve üzüntü içindeydim. Etrafımda 20 ile 30 kişi var. Herkes bana soru soruyor. Ben kendiliğimden bir şey anlatmadım. Karakolda ifade vermiştim. Orada sorulmuştu, psikolojik sorunu var mıydı diye, ben o an ihtimal vermeyerek 'Yok' dedim. 'Eşim aklı başında' dedim. Fakat şimdi o kadar mesaj okununca herkesle her şeyi paylaşmış. Bugüne kadar intihar aklımızdan geçmemişti. Bu duruma da ihtimal verilmeli. Bana karşı art niyetli olunuyor. Eşim de aynı benim gibi okumuş görmüş. En ufak şeyi anlatıyor. Parasal sıkıntımız yok, şiddet yok, nasıl mutsuz oluyor? Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beni yaklaşık 1 sene takip ettiniz. Benim böyle bir şey yapmayacağımı siz de görmüşsünüzdür. Ben bu suçu işlemedim. Cezaevinde de psikolojik durumlar yaşıyorum. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Sevdiğim eşimi kaybettim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tarafından, sanık Erdal Sözer'in 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunun işlendiğini sabit görerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

'ADALET YERİNİ BULDU, KIZIMIN KANI YERDE KALMADI'

Duruşma sonrası kararı değerlendiren anne Selma Dursun, "Bugün adalet yerini buldu. Çocuğumun ölümüne 2 sene olmasına tam 21 gün var. Benim yavrum geri gelir mi gelmez. En azından kanı yerde kalmadı. Adamın bütün pislikleri çıkmış, hala inkar ediyor. Mazlumun ahı indirir şahı. Bu kadar. Ne oldu şimdi? Sen gidip orada çürüyeceksin, kızım da mezara gitti. Kimse kimseyi zorla evlendirmedi. Eşini çok seviyordun da mezarına kaç kere geldin? Ben annesiyim, beni kaç kere aradın? Ben ilk başta şikayetçi değildim. Araştırılsın dedim. 2 bilirkişi raporunda da 'Bu kişi düşmemiştir, bu kişiye kuvvet uygulanmıştır' diyor. Bunu olaya dahil olup inceleyen uzman insanlar söylüyor. Verilen karardan mutluyum" diye konuştu.

Ailenin avukatı Eyüp Kaplan ise "Bugün karar verildi. Mütalaa doğrultusunda 'Eşe karşı planlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Semiha'nın katilinin cezasız kalmamasına bir nebze de olsa katkı sağlamışsak, bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Karar doğru bir karardı. Bu dosyada şüpheye yer yoktur. Önceki gece araştırılan haberler, bilirkişi raporları, tanık beyanları Erdal'ın bu cinayeti işlediğinin delilleridir. Bu kararı mutlulukla karşıladık" dedi.