Eşi Kurtarılamadı, Sürücü Hastanede Tedavi Altında
Kandıra'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Fatma Koçman, hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Hüseyin Koçman'ın tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
EŞİ KURTARILAMADI
Ağır yaralı olarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Koçman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü eşi Hüseyin Koçman'ın hastanede tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel