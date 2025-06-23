Eşi Kurtarılamadı, Sürücü Hastanede Tedavi Altında

EŞİ KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Koçman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü eşi Hüseyin Koçman'ın hastanede tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.