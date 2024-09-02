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Eşi Evden Ayrılan Adam, Aracını ve Evi Patlatma Tehdidiyle Gözaltına Alındı

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Çorum'da eşi evi terk eden bir adam, aracını ve evini patlatma tehdidiyle gözaltına alındı. Şüpheli, ekipler tarafından ikna edildi.

ÇORUM'da, eşi evi terk edince bunalıma girdiğini belirten Ali Rıza G. (68), aracına, 'Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu' not bıraktı. Ekipler tarafından ikna edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Eşi Perihan G. ile bir süredir ailevi sorunlar yaşadığını ve bunalıma girdiğini belirten Ali Rıza G., oturduğu 4 katlı binanın önünde park halindeki aracın camına, "Eşim 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Son defa eşimle telefonla görüşmek istiyorum. Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz, araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum. Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu" notunu bıraktı. Yazıyı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin çevresi ve binanın bulunduğu sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mahallenin doğal gazı kesildi ve bina tahliye edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucu Ali Rıza G. gözaltına alındı. Ekipler evde benzin ya da gazın açık olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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