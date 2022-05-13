Esfendiyar Kuran Kursu'nun temeli atıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Sınıflardan yemekhanesine kadar her şeyi modern bir şekilde tasarlanan Kur'an kursunun bahçesinde de etkinlik ve oyun alanı yer alacak.

Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi sakinleri, yeni bir Kur'an Kursu'na kavuşuyor. Bağcılar Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve hayırsever iş adamı Saadettin Erdinç'in katkılarıyla hayata geçirilecek olan Esfendiyar Kur'an Kursu'nun temeli atıldı. Temel atma törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük, AK Partisi İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, iş insanı Sadettin Erdinç ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Başkan Özdemir, yeni Kur'an kursunun ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Şanlı ecdadımıza layık nesiller yetiştirecek kursun temelinin atılmasının heyecanını yaşadığını söyleyen Özdemir, "Güzel bir tesis. Mimarisiyle de şehre örnek bir tesis olacak. İnsanlar bulunduğu mekânın şeklini alır. Bizler de mekanlarımızla nesillere şekil veriyoruz. İyi mekanlar hazırlarsak çocuklarımıza iyi bir gelecek nasip oluyor kötü bir mekansa kötü bir gelecekle karşılaşıyorlar. Bu ortamları, bu güzel mekanları evlatlarımıza hazırlıyoruz. Yeni dönemde de hazırlamaya devam edeceğiz. Yeni neslin ihyasında ve inşasında önemli hizmetler için var gücümüzle gayret edeceğiz" dedi. Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından kursun temeli atıldı.

Oyun ve etkinlik alanları da var

1031 metrekare inşaat alanına sahip olan Kuran Kursu, zemin ve 2 normal kattan oluşuyor. 8 sınıf, öğretmenler odası, mutfak, yemekhane, bekleme alanı, bay-bayan mescitleri, idari ve teknik bölümler bulunuyor. Ayrıca kurs binasının bahçesinde etkinlik ve oyun alanları da yer alıyor.

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