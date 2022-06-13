ESENYURTTA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SATAN MAĞAZA ALEV ALEV YANDI - Haberler

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ESENYURTTA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SATAN MAĞAZA ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENYURTTA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SATAN MAĞAZA ALEV ALEV YANDI

ESENYURT'ta gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan mağazada yangın çıktı.

ESENYURT'ta gece saatlerinde 4 katlı bir binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan mağazada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına kadar ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 582. Sokak'taki 4 katlı binanın girişinde bulunan ev tekstil ürünleri satılan bir mağazadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm mağazayı sararak üst katlara kadar yükseldi. Apartmanda oturan bina sakinleri kendilerini son anda dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan mağazaya müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağazada ve üst kata sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangın çıkan mağaza tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Binanın üst katlarında bulunan dairelerin balkon ve pencerelerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın çıkan mağaza sahibi Kamil Kara, "Görenler elektrik kablosundan kıvılcım çıktığını söylediler. Başka da bir şey bilmiyoruz. Ev tekstili satış ürünleri vardı içeride. Üst katlara da sıçramış, hasar var" dedi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDABinadan yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de mağazanın alev alev yandığı görülüyor. Alevlerin üst katlara da sıçradığı görülürken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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