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Esenyurt ve Fatih'te Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama

Esenyurt ve Fatih'te Uyuşturucu Operasyonları: 1 Tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt ve Fatih'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheliyi gözaltına aldı. M.S.K. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenyurt ve Fatih'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 20 Kasım'da Esenyurt'un Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki boş arsada uyuşturucu madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Suçüstü yakalanan M.A.İ. ve E.T'nin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fatih'in Silivrikapı Mahallesi'nde ise 21 Kasım'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ekipler operasyon düzenledi.

Şüpheli M.S.K'nin yakalandığı adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 17 fişek ve 28 bin 155 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.K. tutuklandı, M.A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında işlem yapılan E.T. de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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