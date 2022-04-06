ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON - Haberler

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ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çok sayıda suça karıştığı belirlenen şebekeye ikinci operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda Esenyurt ve Beylikdüzü'nde çok sayıda suça karıştığı belirlenen şebekeye ikinci operasyon düzenlendi.

'Ağa" lakaplı M.T. liderliğindeki suç örgütüne yönelik farklı tarihlerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 39 kişi yakalanmış, şüphelilerden 33'ü tutuklanmıştı. Operasyonun devamı 2 gün önce yapıldı. Aynı şebeke ile bağlantılı olan ve aranan 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON

ESENYURT VE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ ŞEBEKEYE İKİNCİ OPERASYON

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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