Esenyurt TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt TEM Otoyolu Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Bahçeşehir istikametinde seyreden sebze yüklü kamyon, bariyerleri aşarak diğer yöne geçerek devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.