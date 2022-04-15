ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA-1

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.