ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA-1 - Haberler

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ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA-1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Mahmutbey gişeleri istikametinde kamyon ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA-1

ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA-1

ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA-1

ESENYURT TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA-1

Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Esenyurt, Kaza, Güncel, Haberler

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