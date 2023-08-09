Esenyurt TEM Bağlantı Yolunda Kaza: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Esenyurt TEM Bağlantı yolunda emniyet şeridinde duran araca arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü sıkıştığı araç içerisinde itfaiye tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Olay, Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda saat 15.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre 34 EJU 257 hafif ticari araç emniyet şeridinde arıza nedeniyle park halinde olan tır'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Rıdvan Çelimli araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye sıkışan Çelimli'yi araçtan çıkararak ambulansa teslim etti. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölge trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL