Son dakika haberleri | ESENYURT'TAKİ VAHŞİ CİNAYETTE SANIĞA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ

ESENYURT'ta karısı ile ilişki yaşadığı iddiasıyla komşusu Süleyman Akbaba'yı (48) öldürülüp, cesedini parçalara ayırdığı suçlamasıyla yargılanan Alparslan Arslan'a, haksız tahrik indirimi uygulandı. Arslan 'Kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası aldı. Davanın diğer sanığı Nubar Aslan hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası verildi.

Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Alparslan Aslan ve Nubar Aslan getirildi. Duruşmada savunma yapan Alparslan Aslan, olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Aslan, maktül Süleyman Akbaba'nın kendisini 1.5 yıl kandırdığını ileri sürerek, "Sizin burada gördüğünüz madalyonun görünen yüzü. Ben Süleyman Akbaba ile olay gününden önce Tekirdağ'a arsa bakmaya gitmiştim. İstesem orada öldürürdüm. Neden gelip evimin içinde öldüreyim. Nasıl ki namussuzluğun, şerefsizliğin bir cezası yoksa, namuslu olmanın da cezasının olmaması lazım. Bu namuslu ile namussuzun savaşıdır. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADIĞI İÇİN EVE ÇAĞIRDIM"

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

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Demirören Haber Ajansı / Güncel