ESENYURT'TAKİ VAHŞİ CİNAYETİN SANIĞINA HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İSTENDİ

ESENYURT'ta komşusu ile ilişki yaşadığı iddia edilen Süleyman Akbaba'nın (48) öldürülüp parçalara ayrılmasına ilişkin haklarında dava açılan tutuklu karı-koca hakkında istenen ceza belli oldu. Sanık Alpaslan Aslan'ın "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi alarak 18 yıla kadar cezalandırılması istenirken eşi Nubar Aslan hakkından haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası istendi.

Bakırköy 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Alpaslan Aslan SEGBİS sistemiyle bağlanırken, eşi Nubar Aslan bulunduğu cezaevinden getirildi. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Esas hakkında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların eylemleriyle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek maktulü öldürdüğünü kaydetti. Sanık Nubar'ın eylemleri olmaması durumunda maktulün sanıklara ait eve gelmeyeceği ve burada sanık Alpaslan'ın eyleminin gerçekleştiremeyeceğini göz önüne alan savcı, Nubar'ın da sanık Alpaslan ile asli fail olduğunu ve suça iştirak ettiğini belirtti. Savcı, sanık Alpaslan'ın eşi ile maktul arasındaki ilişkiyi öğrenmesinden kaynaklanan ruhsal durum içerisinde öldürme eylemini gerçekleştirdiğini ve haksız tahrik altında suçu işlediğini ifade etti. Sanıklardan Alpaslan Aslan hakkında "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi ile birlikte 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Sanık Nubar Aslan hakkında "Kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimi uygulanmadan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Diğer tutuksuz sanıklar İmran Baran ve Ömer Faruk Çiftçi hakkında da ayrı ayrı beraat etmeleri istendi.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel