Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta gerçekleşen tekel bayisi baskınında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden silahı ateşleyen 3 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise savcılık ifadeleri devam ediyor.