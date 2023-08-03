Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda şüpheliler adliyeye sevk edildi
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Esenyurt'ta gerçekleşen tekel bayisi baskınında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden silahı ateşleyen 3 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise savcılık ifadeleri devam ediyor.
Esenyurt'taki 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayisi baskınına ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden silahı ateşleyen Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer ifadelerinin alınmasının ardından, "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise savcılık ifadeleri devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel