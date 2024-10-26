Esenyurt'taki Silahlı Saldırgan Edirne'de Yakalandı

(İSTANBUL) - Esenyurt'ta geçen hafta bir oto galerisine kara çarşaf giymiş kadın kılığında silahlı saldırı düzenleyen Y.G. isimli şüpheli, Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Esenyurt Autopia Galericiler Sitesi'nde geçen hafta cumartesi günü kara çarşaf giymiş bir kişi oto galerisine otomatik silahla ateş açmış, saldırıda iş yerinde bulunan bir kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlatırken, yurt dışına kaçmaya çalışan saldırgan Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandı. Devam eden operasyonda B.K., C.U., ve K.A. isimli şüpheliler de yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.