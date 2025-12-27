Esenyurt'ta Servis Minibüsü Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta meydana gelen servis minibüsü kazasında ölü sayısının 4'e ulaştığını ve hastanelerde 3'ü ağır toplam 7 yaralının tedavi altında olduğunu açıkladı.
(İSTANBUL ) İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen servis minibüsü kazasında ölü sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta 17.10 sıralarında meydana gelen servis minibüsü kazasında ölü sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Valiliğin son durumla ilgili açıklaması şöyle:
"Esenyurt'ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 4'e yükselmiştir. Hastanelerde tedavi gören 3'ü ağır, 7 yaralının tedavileri devam etmektedir."
Kaynak: ANKA / Güncel