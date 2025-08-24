Esenyurt'taki Otluk Alanda Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'un Zafer Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş araziye yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.