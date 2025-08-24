Esenyurt'taki Otluk Alanda Yangın Çıktı
Esenyurt'un Zafer Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt'ta otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Geniş araziye yayılan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları yapıyor.
Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel