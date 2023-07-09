Esenyurt'taki kavşak için verilen kapatma kararı iptal edildi

AVCILAR'daki Firuzköy ile Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nı birleştiren kavşak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında alınan kararla bariyerlerle kapatıldı. Ancak dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada gecikmelere neden olunması üzerine Esenyurt Kaymakamlığı, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne kararın iptali için dava açtı. Mahkeme kavşağın kapalı kalmasına karar verdi. Esenyurt Kaymakamlığı kavşak ile ilgili yeniden başvuruda bulundu. Dosyayı ele alan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu'nun (UTK) aldığı kavşağı kapatma kararını iptal etti. < Avcılar'daki Firuzköy ile Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nı birleştiren kavşak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında alınan kararla trafik yoğunluğu gerekçe gösterilerek bariyerlerle kapatıldı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma alanı ve polis karakollarına ulaşımın sağlandığı Esenyurt'tan gelen Doğan Araslı ile Firuzköy Bulvarı'nın kesiştiği yerdeki sola dönüşün kapatılması tepkilere neden oldu. İstanbul Valiliği, İBB, Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları, Esenyurt ile Avcılar Belediyesi'ne yapılan başvurular üzerine dönüş yolu 2 ay sonra 18 Kasım 2019 tarihinde yeniden ulaşıma açıldı. Ancak, Esenyurt Belediyesi'nin başvurusu üzerine İBB, 10 Kasım 2021 tarihinde kavşağı tekrar kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel