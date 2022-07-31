ESENYURT'TAKİ HARAÇ ÇETESİ İDDİASI; 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler

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ESENYURT'TAKİ HARAÇ ÇETESİ İDDİASI; 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

ESENYURT'ta çok sayıda esnafı haraca bağlayan ve haraç alamadıkları iddiasıyla iş yerlerini kurşunladıkları belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

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ESENYURT'ta çok sayıda esnafı haraca bağlayan ve haraç alamadıkları iddiasıyla iş yerlerini kurşunladıkları belirtilen 2 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta çok sayıda iş yerinden haraç almaya çalıştıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Esenyurt Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. 62 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Esenyurt'ta 6 silahlı olaya karıştığını belirledi. Çete üyelerinin para vermeyen işletmeleri de sürekli rahatsız ettiği öğrenildi. Son olarak para alamadıkları bir dönerciyi hedef alan şüpheliler, gündüz dükkanın dolu olduğu sırada silahla saldırarak, kaçtı.

EVLERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Kimlikleri ve ikamet adresleri belli olan şüphelilerin saklandıkları evde bir çanta dolusu mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler Resul Ö. ile Eren A. saklandıkları evde yakalandı. Evlerinde yapılan aramada, 2 silah, çok sayıda mermi, hücum yelekleri, kar maskeleri ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Büro Esenyurt Güncel Haberler

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