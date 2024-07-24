Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: Trafik Yoğunluğu Oluştu
Esenyurt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir otomobil ile 3 minibüs karıştı. Kazanın ardından yolun Edirne istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
D-100 kara yolunun Edirne istikameti Saadetdere mevkisinde bir otomobil ile 3 minibüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Kaza nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı tek şeritten sağlanırken bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.